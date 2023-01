Zaniolo | Roma rifiuta il prestito al Tottenham – Ecco il vertice tra i club

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Il giocatore vuole andare via, lacerca una cessione definitiva per comprare un sostituto. Raffreddato l’interesse del Borussia Dortmund, aperte le piste West Ham e il Leicester Ieri Nicolòsi è allenato regolarmente, come se non ci fosse domani. Anche se, in realtà, domenica c’è una partita che conta molto per lui, a La Spezia, dove vive la sua famiglia. Proprio lì, lo scorso anno, è rimasto inizialmente in panchina, per poi entrare nella ripresa e guadagnarsi il rigore decisivo in pieno recupero. Ma questi sono giorni particolari per lui, perché c’è una possibilità concreta che possa lasciare laentro il 31 gennaio. Perché ciò accada, tuttavia, devono incastrarsi tanti tasselli, e non è detto che ciò possa accadere in questi undici giorni. Da Londra —, come noto, ha chiesto alla ...