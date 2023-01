Zaniolo-Roma | è rottura | ci prova mezza Premier League

Leggi su serieanews

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Sul fronte Nicolò, in casabisogna registrare delle importanti novità in sede di calciomercato. Ladi José Mourinho ha cominciato nel migliore dei modi il proprio 2023. I giallorossi, infatti, hanno totalizzato sette punti su nove in campionato, portandosi a tre punti dalla zona Champions. Mentre in Coppa Italia hanno battuto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.