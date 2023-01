Zaniolo non convocato | tifosi infuriati | ' Ti abbiamo sostenuto sempre Ma ora'

GianlucaDiMarzio.com

...notizia dell'assenza di Nicolòper la trasferta contro lo Spezia. Dopo aver saltato la Fiorentina per una febbre, il giocatore stesso ha fatto sapere all'allenatore e alla società di...Tra Nicolóe la Roma è rottura totale. Dopo aver saltato il match con la Fiorentina per una sindrome gastrointestinale - che a qualcuno era già sembrata sospetta - il giocatoresi è reso disponibile ... Roma, Zaniolo non sarà convocato contro lo Spezia: il giocatore non si è reso disponibile Nicolò Zaniolo non sarà convocato per il match contro lo Spezia. La decisione è stata presa dal calciatore Nicolò Zaniolo salta lo Spezia. il 22 giallorosso è stato ufficialmente messo sul mercato e l ...Partiamo dalle notizie, come sempre tentiamo di fare su ogni argomento trattato che riguardi la Roma: sul tavolo del gm giallorosso Tiago Pinto non è pervenuta alcuna offerta ufficiale per il cartelli ...