Zaniolo non convocato | si avvicina la sua cessione?

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Niccolònon è statoda José Mourinho per la trasferta di La Spezia. L’attaccante giallorosso è quindi effettivamente sul mercato, al di là dei rumors mai smentiti dalla Roma e che erano iniziati a trapelare nelle passate giornate. Un epilogo non proprio a sorpresa, dopo un inizio di annata il quale non è andato nel verso desiderato da giocatore e società, con il primo mai effettivamente incisivo e all’altezza delle promesse pre-infortuni e la seconda perplessa sulla convenienza di rinnovare il contratto che sta per entrare in scadenza a cifre ritenute evidentemente troppo alte, almeno al momento. Le ultime suin ottica calciomercato Le prime indiscrezioni che volevanolontano da Roma erano iniziate a circolare nella passata settimana, dopo la gara di Coppa Italia contro il Genoa. ...

GianlucaDiMarzio.com

ROMA - Nicolòsarà convocato da Mourinho per la trasferta di La Spezia. L'esterno giallorossoprenderà parte al match contro la squadra di Gotti, in programma domenica alle ore 18. Da qualche giorno ...Il giocatore ha chiesto la cessione, ma c'è distanza tra i giallorossi e gli ... Roma, Zaniolo non convocato contro lo Spezia E’ ormai rottura totale tra la Roma e Nicolò Zaniolo. Il calciatore non sarà convocato da Josè Mourinho per la trasferta di La Spezia in programma domenica alle 18, in accordo con la dirigenza che ha ...Roma-Zaniolo, rottura totale. Il giocatore giallorosso non sarà convocato neanche per la prossima partita contro lo Spezia in programma ...