Xiaomi 11T Pro 5G – Smartphone 8+128GB | Display Amoled 6 67” a 120Hz | offerta su Amazon | risparmi 55 euro

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Le offertedi oggi ci permettono di acquistare11T Pro 5G –6.67” a. Lo sconto segnalato è di 55,97€, ovvero del 12% (Il prezzo consigliato è 490,93€). Potete trovare il prodotto a questo indirizzo. Il prodotto è venduto e spedito daed è disponibile alla spedizione immediata.11T Pro continua a sviluppare l’impressionante linea di tecnologie innovative per fotocamere di. Dotato di una configurazione a tripla fotocamera che consiste in un grandangolo da 108 MP, telemacro 2x e un angolo ultra grandangolare da 120 °,11T Pro è un vero e proprio set cinematografico a portata di mano....

ScreenWorld

... Blu 329.00 217.99 Compra ora - 34%5G - Smartphone 8+256GB, Display da 6,67" 120Hz AMOLED, MediaTek Dimensity 1200 - Ultra, fotocamera professionale da 108MP, 5000mAh, Grigio (Meteorite ...LoT11 Pro, smartphone con impressionante fotocamera professionale, è disponibile in offerta al prezzo più basso di ... Xiaomi 11T Pro 5G – Smartphone 8+128GB, Display Amoled 6.67” a ... La combo di questa offerta Amazon è da prendere al volo: 60 euro di sconto subito e pagamento rateale disponibile per l'11T Pro 5G di Xiaomi.Lo Xiaomi T11 Pro, smartphone con impressionante fotocamera professionale, è disponibile in offerta al prezzo più basso di sempre.