WWE | Si va verso un importante cambiamento | Triple H ha deciso il destino dei Tag Team Titles

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Gli Usos sono in cima alla divisione tagWWE, ma questo potrebbe non durare per sempre. La categoria di coppia sta vivendo un buon momento sotto la direzione creativa diH, il quale sembra aver preso un’decisione riguardo i titoli, secondo il Wrestling Observer Newsletter: le cinture di Raw e SmackDown non devono essere considerate come un unico titolo, come accade con Roman Reigns come Undisputed Universal Champion. I titoli tagsono distinti, quindi gli Usos possono perderne anche solamente uno: “Al momento l’idea sul fronte tagè che ci siano due titoli. Gli Usos sono campioni, ma le cinture di Raw e Smackdown sono diverse. Questa è una nuova mossa di Paul Levesque, che permette agli Usos di perdere un titolo e di mantenere l’altro. Mi è stato spiegato che la ...

