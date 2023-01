WWE | In arrivo dei nuovi licenziamenti per quanto riguarda lo staff

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Da quando è tornato Vince McMahon molte voci e molte paure si stanno sempre più facendo largo in casa WWE e ciò è dimostrato dalle continue riunioni e dai continui meeting che vengono fatti, alcuni di questi spesso mirati a tranquillizzare l’ambiente. I famosi “budget cuts” Adesso un’altra paura si sta diffondendo dato che nell’ambiente è tornata a circolare la voce dei famosi “budget cuts”, ovvero deiche spesso vengono giustificati con la scusa del budget. Secondoriportato da Sean Sapp, giornalista di Fightful, in WWE è inuna nuova ondata di, ma per il momento, la cosa sembrerebbere solamente loe non gli atleti. WWE has confirmed to Fightful Select that they're doing office cuts right now— Sean Ross Sapp of ...