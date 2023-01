Weekend gelido con pioggia | neve e vento | pieno inverno in Italia

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) –incon il freddo che si sposta anche verso le regioni meridionali con il Ciclone Thor in piena azione almeno fino alla fine del mese. Tanta lacaduta in montagna, qualche incertezza in più sulle città di pianura del Nord con fiocchi timidi nascosti tra la. Ma come mai non nevica più in modo intenso in alcune città del Nord a gennaio? Molti si saranno domandati come mai scendiamo spesso fino a temperature di 2-3°C sopra lo zero, non riusciamo ad arrivare a zero e dal cielo arriva solo unafredda. La risposta sta nel Global Warming, nel Riscaldamento globale: solo negli ultimi 10 anni, in alcune cittàne, la temperatura media è aumentata almeno di 1 grado. Se sottraiamo questo grado alle temperature degli ...