Weekend a Roma | 5 eventi da non perdere sabato 21 e domenica 22 Gennaio

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Siete di passaggio ao in vacanza e non avete idea di come trascorrere ilche sta per arrivare? Niente paura, la Capitale offre una vasta gamma diadatti per ogni esigenza, richiesta, età. Il 21 e il 22potrete scegliere di visitare una mostra, o alcuni monumenti, passeggiare tra i mercatini caratteristici della città e gustarvi un buon piatto di Cacio e Pepe. Entriamo nel vivo del penultimo fine settimana die scopriamo cosa ci aspetta. LEGGI ANCHE:– Carnevaleno 2023: ecco quando iniziano i festeggiamenti, cosa fare in questo fine settimana diè ricca dia cui poter partecipare ma i 5 da non...

RomaToday

Neve anelPossibili imbiancate anche a bassa quota: le previsioni L'INVITO Automobilisti, rallentate: partite di pallone in corso. Può sembrare una piccola cosa ma somiglia a una ...Nevicherà aAl momento non sono previste temperature tali da portare la neve anche ae in generale in pianura. Per la giornata di oggi sono previsti rovesci che si concentreranno ... Weekend a Roma: 14 eventi da non perdere sabato 21 e domenica 22 gennaio Freddo intenso oggi e ancora di più domani a Roma, con una minima che toccherà 1 grado e una temperatura massima stabile a 8 gradi. Non abbastanza però per vedere la ...Freddo intenso oggi e ancora di più domani a Roma, con una minima che toccherà 1 grado e una temperatura massima stabile a 8 gradi. Non abbastanza però per vedere la ...