QUOTIDIANO NAZIONALE

Il presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti: 'Approvazione del regolamento un risultato importante e molto ...Twitter decide di ''bannare'' tutti i client di terze parti che permettevano di seguire la piattaforma con prodotti di creazione esterna. La società di Elon Musk redige nuove regole decisamente ''... Web news online, arriva il regolamento Agcom su equo compenso per gli editori La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Stabilito un principio di condivisione dei ricavi che prevede per gli editori una cifra fino al 70% stimati per ogni contenuto prodotto e rilanciato dalle piattaforme ...