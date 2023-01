Wanda Nara | meglio mora o bionda? Nuovo look per la ex moglie di Icardi | come la preferisci?

Corriere dello Sport

: dal biondo al castano in un attimoe Mauro Icardi: un amore concluso La fine della relazione con Mauro Icardi le ha fatto voltare pagina anche in fatto di stile:, da ...ROMA - Non passano mai inosservate le dichiarazioni di: l'imprenditrice, intervistata dalla rivista argentina Caras, ha parlato della propria vita ed è tornata anche sulla separazione con il calciatore Mauro Icardi . E su quest'ultimo non è ... Wanda Nara e l'intimità con L-Gante e Maxi Lopez: la frase piccante distrugge Icardi Commenta per primo La diretta instagram di Wanda Nara, in cui la bellissima showgirl argentina ha dato spettacolo con un incidente hot per una 'fuoriuscita' di seno sta facendo il giro del web. Segnal ...Wanda Nara, da qualsiasi prospettiva la si guardi, è sempre più esplosiva: la prorompente argentina in un video sul web da sogno ...