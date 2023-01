Violenza sessuale | arrestato un altro giocatore | è Federico Apolloni del Livorno | compagno di squadra di Lucarelli

La giovane sostiene inoltre che Percy avrebbe manipolato una sua amica, all'epoca sedicenne, convincendola ad avere un rapportononostante stesse aiutando l'autrice del tweet che stava ...Mattia Lucarelli, il figlio dell'ex calciatore Cristiano, arrestato perdi gruppo su una studentessa I fatti e le indagini I fatti risalgono allo scorso marzo 2022, quando una ...Custodia cautelare in carcere per un 34enne con precedenti per furto, rapina e maltrattamenti in famiglia e arresti domiciliari per una donna incensurata di 21 ...Violenza sessuale di gruppo a Salerno. Un 34enne, con precedenti per furto, rapina e maltrattamenti, in famiglia, è stato portato in carcere. Una 21enne incensurata, invece, è finita ai domiciliari.