Violenza sessuale | arrestato il figlio dell' ex calciatore Cristiano Lucarelli

Dani Alves è stato arrestato a Barcellona . L'ex terzino della Juventus , ora in forza ai messicani del Pumas, è stato fermato con l'accusa di. Alves si era recato in una centrale di polizia per testimoniare, ma i Mossos d'Esquadra hanno deciso di arrestarlo e trasferirlo in tribunale. Una ragazza aveva infatti accusato il ...La polizia di Milano ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 22enne e un 23enne, entrambi italiani, per unadi gruppo commessa lo scorso marzo 2022 ai danni di una studentessa americana nel capoluogo lombardo. Il 23enne è Mattia Lucarelli , calciatore del Follonica e figlio dell'ex ...Dani Alves è finito nei guai. L'ex terzino del Barcellona, oggi in forza ai messicani del Pumas, è stato preso in custodia ...La polizia di Milano ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 22enne e un 23enne, entrambi italiani, per una violenza sessuale di gruppo commessa lo ...