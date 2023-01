Violenza sessuale | arrestati due calciatori del Livorno

Arresti domiciliari per due calciatori del Livorno di 22 e 23 anni accusati didi gruppo ai danni di una studentessa americana a Milano. Uno è 23enne Mattia Lucarelli, figlio dell'ex attaccante del Livorno Cristiano Lucarelli, l'altro è Federico Apolloni, ...Il giocatore 39enne, con un passato alla Juventus e attualmente in forza alla squadra messicana dei Pumas, è accusato diper aver abusato di una ragazza in discoteca lo scorso 30 ...Mille mele marce davanti alla sede del Met, a Londra: un gesto di protesta e di denuncia contro gli altrettanti agenti indagati per abusi sessuali.Minorenne costretta a subire atti sessuali: è stato arrestato un 58enne di Altavilla Irpina nella giornata odierna ...