Violenza sessuale | abusi su minori | arrestato autista di scuolabus in Salento

Il campione brasiliano, 39 anni, è coinvolto nella vicenda più recente, per una presunta. È stato convocato dalla polizia di Barcellona, a Les Corts, dov'è stato preso in custodia per essere ascoltato da un giudice, secondo quanto riportato da un portavoce dei Mossos d'...Il calciatore brasiliano Dani Alves è stato arrestato dopo essere stato accusato di aver abusato sessualmente di una donna a Barcellona. La presuntasarebbe avvenuta lo scorso 30 dicembre in un night club di Barcellona, ha riferito la polizia all'Associated Press. Alves - si legge su Mundo Deportivo - si è consegnato questa mattina ...È stato arrestato a Barcellona il calciatore brasiliano Dani Alves. Il giocatore, che milita ora nel campionato messicano, è accusato di aver abusato di una donna in discoteca a Barcellona lo scorso 3 ...Le città amministrate dal Partito Democratico sono un eden per gli immigrati clandestini. Un po' meno per gli italiani che pagano le ...