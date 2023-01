Violenza di gruppo | arrestati il figlio di Cristiano Lucarelli e un altro calciatore

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Accusati disessuale didue giovani calciatori del Livorno: Mattia, 23 anni,dell'ex attaccante del Livorno, e Federico Apolloni, 22 anni. I due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. I fatti loro contestati risalgono al marzo 2022, quando una studentessa americana sarebbe stata abusata a Milano. Secondo quanto ricostruito dalla procura milanese, la giovane avrebbe subito daldopo aver accettato un passaggio in auto da cinque ragazzi al termine di una serata in discoteca con delle amiche. Invece di portarla a casa come promesso, i cinque l'avrebbero portata in un'abitazione in centro città e costretta a subire. Dopo qualche giorno la giovane ha sporto denuncia. La polizia del capoluogo lombardo è ...

Milano, arrestati due calciatori 20enni del Livorno per violenza di gruppo su una studentessa americana Accusati di violenza sessuale di gruppo due giovani calciatori del Livorno: Mattia Lucarelli, 23 anni, figlio dell'ex attaccante del Livorno ...Il figlio dell'ex calciatore Cristiano Lucarelli, Mattia, ora in forza al Follonica Gavorrano in Serie D, è stato arrestato ...