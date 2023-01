Violentata in pieno centro a Firenze | arrestato l’aggressore

(Di venerdì 20 gennaio 2023) A, in, una ragazza di 28 anni è stata aggredita, trascinata in spala in un cantiere ele ha poi rubato il telefono per impedirle di chiamare aiuto. Si è rivestito ed è fuggito. È accaduto l’11 dicembre 2022, poco prima dell’alba. La 28enne era di ritorno da una serata trascorsa con gli amici. Lo riporta Repubblica. Dopo un mese di ricerche, i carabinieri della stazione diUffizi hanno individuato eal parco delle Cascine. Si tratta di un 25enne gambiano, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato. identificato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza poste lungo la strada in cui il 25enne ha aggredito la giovane, approfittando del suo stato di ...

