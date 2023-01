Vinci Casa venerdì 20 gennaio 2023 | i numeri estratti nel concorso di oggi

www.controcampus.it

venerdì 20 gennaio 2023 . L'estrazione di oggi per il concorso "" di Win for Life, il gioco che ogni giorno dalle 20.30 offre l'opportunità di vincere unae 200.000 euro . ......i giallorossi che dovrebbe essere un ulteriore tassello motivazionale per cercare di portare a... 17 Marco Guidone, 9 Daniele Melandri, 7 Akileu Ndreca, 10 Giacomo Marangon, 27 MatteoNiente '5' nel concorso Win for Life VinciCasa mentre sono quattordici i punti '4' che sfiorano la prima moneta.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...