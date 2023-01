Vince 182 milioni di sterline alla lotteria | ma rimane di sasso quando scopre la verità

(Di venerdì 20 gennaio 2023) SOCIAL. Un’adolescente182diall’EuroMillions, unainglese. Fino ala il sistema nazionale non le ha dato una brutta notizia. >> Caso Yara Gambirasio, nessun nuovo processo per Massimo Bossetti: ecco perchè Inghilterra:Rachel Kennedy e il suo fidanzato di allora, Liam McCrohan, erano nel mondo dei sognii loro sette numeri dellahanno eguagliato le palline dell’EuroMillions quasi due anni fa nel febbraio 2021. Liam era così entusiasta di diventare un multimilionario che ha ammesso di aver già iniziato a buttarsi i soldi in testa. Progettando, per esempio, di concedersi il lusso di acquistare un “macchinone”. >> ...

