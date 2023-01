Viktor Orbán non ha annunciato che l’Ungheria uscirà dall’Ue

Leggi su facta.news

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Il 3 gennaio 2023 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che il primo ministro ungherese, «durante il discorso di capodanno ai cittadini» avrebbeche «ha deciso di uscire dall’Unione europea».avrebbe dichiarato: «Facevamo parte di una famiglia europea, e si è rivelata una famiglia LGBT, dove invece di padre e madre, al bambino vengono imposti i genitori, numerati come in un campo di concentramento. La nazione ungherese non ha mai accettato la sodomia, quindi Bruxelles e io non siamo più in viaggio. Iniziamo immediatamente la procedura per uscire». Si tratta di una notizia infondata che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale e in nessun comunicato ufficiale del primo ministro ...