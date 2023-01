VIDEO Lazio-Bologna 1-0 highlights | gol e sintesi Coppa Italia | Felipe Anderson a segno e biancocelesti ai quarti

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Missione compiuta per lanegli ottavi di finale della2023 di calcio. Isi sono imposti all’Olimpico di Roma contro ilper 1-0 grazie alla realizzazione del brasilianoal minuto 33 della prima frazione di gioco. Un incontro non così spettacolare in cui gli uomini di Maurizio Sarri sono stati assai pratici e sono riusciti a centrare l’obiettivo.che sono andati vicini al raddoppio in un paio di circostanze, ma è stato molto abile il portiere della compagine felsinea, Skorupski, a farsi trovare pronto e vanificare queste chance. In grande evidenza nel corso del confronto lo spagnolo Pedro, autore dell’assist della segnatura laziale siglata da. Grande visione ...

Golssip

Nella gara degli ottavi di finale di Coppa Italia, la Juve supera il Monza per 2 - 1 e si qualifica per i quarti, dove troverà la. In gol Kean, ...... come già accennato nel'. Quali saranno i fenomeni più pericolosi 'Beh, certamente il vento ... su coi convergerà il forte vento più 'caldo' meridionale, impatterà su, Campania, Basilicata, ... VIDEO / Lazio-Bologna Coppa Italia, il ricordo di Mihajlovic prima della partita Missione compiuta per la Lazio negli ottavi di finale della Coppa Italia 2023 di calcio. I biancocelesti si sono imposti all’Olimpico di Roma contro il Bologna per 1-0 grazie alla realizzazione del br ...Lazio-Bologna, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di R ...