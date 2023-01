Video | Gasperini punge | ' ' Non si può trattare così Zapata' '

Sport Mediaset

Dopo la vittoria per 5 - 2 contro lo Spezia nella gara degli ottavi di finale di Coppa Italia, Gian Pierodifende Duvan Zapata, scaricato ...Gli highlights e le azioni salienti di Atalanta - Spezia 5 - 2, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023. Al Gewiss Stadium la squadra di, dopo le 7 reti alla Salernitana, si ferma a 5: doppietta per Lookman, gol di Hateboer, Hojlund e autorete di Ampadu. Lo Spezia resta a galla fino al 72 quando il giovane danese spacca la ... Gasperini: "Poca attenzione in fase difensiva" | Video Atalanta. Le parole del tecnico nerazzurro dopo la vittoria 5-2 allo Spezia in Coppa Italia: «Abbiamo alzato la qualità del gioco, ma si può sempre migliorare». «È una soddisfazione passare ai quarti, ...I nerazzurri di Gasperini dominano i liguri e conquistano l’accesso ai quarti di finale. Il 31 gennaio affronteranno l’Inter ...