(Di venerdì 20 gennaio 2023)ha conquistato uno spettacolarenella discesa libera di, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’azzurro è stato semplicemente antologico sulla mitica Streif, la pista per eccellenza del Circo Bianco e autentica Classica insieme a Wengen. L’altoatesino, sceso addirittura con il pettorale numero 43, ha confezionato la prestazione migliore della propria carriera ed è riuscito a guadagnare il primo podio della carriera. Il 27enne ha pennellato le curve in maniera portentosa e ha addirittura fatto tremare il fuoriclasse austriaco Vincent Kriechmayr, trionfatore in casa con appena 23 centesimi di vantaggio sull’azzurro.ha ribadito di essere dotato di un ottimo talento e di eccellenti potenzialità ...

Un superSchieder s'inventa invece una discesa clamorosa e, malgrado il pettorale 43, centra una splendida seconda piazza. Di seguito idella gara. LA CLASSIFICA FINALE VINCENT ...... VIDEO Florian Schieder, l'incredibile secondo posto a Kitzbuehel. Rimonta allucinante all'ultimo intermedio Florian Schieder ha conquistato uno spettacolare secondo posto nella discesa libera di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L'azzurro è stato semplicemente antologico sulla m ...Vincent Kriechmayr ha vinto la discesa libera di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. L'austriaco ha domato la mitica pista Streif, dove va in scena la Classica per ...