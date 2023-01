VIDEO Bologna supera il Panathinaikos e torna a vincere in Eurolega | highlights e sintesi

(Di venerdì 20 gennaio 2023) La Virtustrova una vittoria cruciale per il proprio cammino in. Battuti i greci delper 74-64 per centrare il nono successo europeo in venti partite disputate. La classifica li vede orare a sole due lunghezze di distanza dal tanto ambito ottavo posto che significherebbe qualificazione ai playoffs. Il mattatore della serata è stato Tornike Shengelia. Il georgiano chiude con 16 punti e 7 assist ed è grande protagonista nei momenti decisivi. Sua la firma sulla prima accelerazione delle V-Nere, sua anche quella (insieme a quella di Milos Teodosic) nel parziale finale che riportaavanti e scrive la parola fine sul match. Dopo un ottimo inizio infatti, la squadra emiliana si era fatta rimontare dai greci fino ad andare sotto nel punteggio sul 55-57. Da quel ...

La Gazzetta dello Sport

