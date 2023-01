Via dall’atmosfera 2 miliardi di tonnellate di CO2

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) – Secondo un rapporto dell’Università di Oxford, ogni anno vengono rimossecirca duedidi CO2, ma la quasi totalità della rimozione avviene attraverso le foreste, nonostante i crescenti investimenti in nuove tecnologie. Ma entro il 2050 sarà necessario rimuovere circa 1.300 volte più anidride carbonica con le nuove tecnologie di cattura del carbonio – e il doppio da alberi e suolo – per limitare le temperature al di sotto dei 2 gradi Celsius rispetto alle temperature preindustriali, come stabilito dall’Accordo di Parigi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.