Vetulonia riscopre un’antichissima necropoli etrusca

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Roma, 20 gen – l’Etruria, terra antichissima d’Italia, porto di eroi e civiltà, continua a sorprendere per le inestimabili ricchezze custodite nel suo magico suolo. Ancora una volta, dunque, con la nostra rubrica approdiamo in quella Maremma che nei millenni ha preservato il suo fascino e il suo profilo burbero ma elegantissimo. Cuore del mondo etrusco, a cavallo tra Lazio e Toscana, la provincia grossetana fu tra le zone più importanti della dodecapoli. A 335 m.s.l.m., sulle colline tra il Monte Amiata e il Mar Tirreno, laddove oggi rimane un piccolo borgo con meno di 300 abitanti, oltre duemila anni fa si ergeva una delle dodici città stato etrusche.è un piccolo paese che vanta una storia antichissima, in parte custodita nel suo museo intitolato a Isidoro Falchi: l’archeologo che a cavallo tra Ottocento e Novecento ne riscoprì le ...