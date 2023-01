Vestiti di carnevale 2022 | 20 idee per costumi originali ed economici

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ilormai è vicino e non avete ancora idea di come travestirvi o di cosa fare indossare ai vostri figli? Ecco qualche idea, per realizzare deidiad un costo davvero basso. 1.Mattoncino dei Lego Con uno scatolone, delle coppette di plastica, della colla vinilica e della vernice spray colorata, potete realizzare il costume di un mattoncino dei Lego, per i vostri bambini. Non dimenticate di aggiungere un adesivo, riportante il marchio dell’azienda di produzione. Fonte immagine 2.Pasta fresca Veramente originale questi, che raffigurano una grossa farfalla e un raviolo. Sono stati realizzati con del cartoncino giallo e con una busta da pacchi, imbottita, di colore giallo. Come base si possono indossare un mini abito bianco o un completo di pantaloni e maglietta anch’essi ...