Vertice a Ramstein con gli alleati | Usa inviano altre armi a Kiev | la Germania frena | Ue | verso altri 500 milioni di euro di aiuti

(Di venerdì 20 gennaio 2023) 20 gen 15:14 Fonti Ue:nuovimilitari da 500diL'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell, chiederà l'ok politico da parte dei 27 Stati membri per una ...

Sky Tg24

Lo ha detto il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, che a margine deldiha spiegato che 'non è stata ancora presa una decisione finale'. 20 gen 13:04 Ucraina, gli Usa ...A poche ore dalNato a, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è tornato a chiedere con insistenza i carri armati di ultima generazione per arginare l'aggressione russa, mentre Vladimir Putin ha ... Guerra in Ucraina, in corso vertice a Ramstein. Zelensky: servono panzer, agire in fretta Guido Crosetto ha assicurato che l'Italia farà la sua parte, durante un colloquio, a margine del vertice di Ramstein con il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.A poche ore dal vertice Nato a Ramstein, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è tornato a chiedere con insistenza i carri armati di ultima ...