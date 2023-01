(Di venerdì 20 gennaio 2023) L'ultima volta che in F1 ci sono stati due produttori didifferenti, era il 2006. Da allora, il monopolio è passato prima per il prodotto Bridgestone (dal 2007 al 2010) e poi da quello, ...

L'ultima volta che in F1 ci sono stati due produttori didifferenti, era il 2006. Da allora, il monopolio è passato prima per il prodotto Bridgestone (... secondo Max, alcun gommista ......F1 2023 La Ferrari riuscirà a risolvere i problemi di affidabilità e di gestione delleche ... Maxsembra però sicuro di avere alcune risposte. F1 GP Abu Dhabi 2022, Yas Marina: Max ... Verstappen e le gomme da bagnato migliori: "Pirelli se la prende comoda" L'olandese della Red Bull da tempo auspica un prodotto in grado di vivacizzare le gare sotto la pioggia, e chiede uno sforzo in più alla Pirelli, comprendendo sia lo sforzo economico sia una certa "co ...A seguito di tanti anni di dominio da parte della Mercedes, che hanno portato Lewis Hamilton a battere ogni record e, addirittura, a perdere un Mondiale in virtù del suo compagno di squadra, Nico Rosb ...