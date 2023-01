Verona | Zaffaroni pronto per il Lecce | ' Gara insidiosa da non sbagliare'

Calcio in Pillole

(getty images) Tutta la Serie A TIM è su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. tutte le notizie di ...Marco, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani contro il Lecce Marco, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista ... Verona-Lecce, Zaffaroni: "Se guardiamo la classifica ci deprimiamo..." "Il tema è sempre quello: pensare alla partita di domani. Se ti concentri su altro non funziona. Ho sentito spesso dire che se nelle dieci ...Verona e Sampdoria continuano a sorpassarsi in classifica. Le parole del tecnico dei gialloblù Marco Zaffaroni, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista dello scontro diretto co ...