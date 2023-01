Verona | Zaffaroni | ‘Hien e Ilic a disposizione per adesso Vi dico come stanno gli infortunati’ | Serie A

(Di venerdì 20 gennaio 2023) 2023-01-20 19:08:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Il tecnico delMarcoha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Lecce, che viene dopo la sconfitta con l’Inter: “Da un punto di vista tecnico l’Inter è una delle squadre più forti in Italia e in Europa. Le difficoltà contro queste squadre riguardano l’aspetto fisico, non ti concedono niente. Sai però che ci sono queste differenze e magari le affronti con più leggerezza mentale, riesci ad esprimerti meglio. Nelle gare contro il Lecce o la Cremonese i valori tecnici si possono pareggiare, ma subentra un aspetto emotivo importante. Le insidie sono queste: sai di non dover sbagliare, che i punti pesano, perdi la leggerezza che ti consente di esprimerti meglio e hai più peso mentale. Dovremo affrontare il ...

Il tecnico delMarcoha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Lecce, che viene dopo la sconfitta con l'Inter: 'Da un punto di vista tecnico l'Inter è una delle squadre più ...- Lecce: le ultime notizie sulle formazioni Non dovrebbero esserci modifiche nella formazione delriproporrà l'undici che una settimana fa ha sfiorato il pareggio a Milano ... Verona, Zaffaroni pronto per il Lecce: "Gara insidiosa da non sbagliare" Verona-Lecce apre sabato alle 15 la 19/a giornata ...Tra le protagoniste della zona retrocessione di Serie A ci sono Sampdoria ed Hellas Verona, in lotta per raggiungere la salvezza ...