Vermi e larve nel piatto | gli italiani si ribellano | dubbi sui rischi

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Il 54% degliè totalmente contrario agli insetti in tavola. Ma non è una questione di campanilismo alimentare: per Coldiretti ci sonolegati alla provenienza dei nuovi cibi

ilmattino.it

Dalledi verme della farina minore ( Alphitobius diaperinus ) al grillo domestico (Acheta domesticus) congelati, essiccati e in polvere sono in arrivo sulle tavole dopo l'autorizzazione concessa dall'...COME SONO FATTE LE, afferma Ynsect, sono composti per il 72% da proteine di alta qualità e contengono nutrienti essenziali per la salute umana, animale e vegetale, come gli acidi grassi ... Larve di verme della farina come cibo, ok della Commissione Ue al commercio: ecco cosa sono Qualcuno potrà storcere il naso all'idea, ma alla fine di gennaio potremo consumare prodotti a base di larve di vermi della farina ...Coldiretti: La commercializzazione di insetti a scopo alimentare è resa possibile in Europa dall’entrata in vigore dal primo gennaio 2018 del regolament ...