“Verissimo” | gli ospiti del 21 e 22 gennaio 2023

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Torna il doppio appuntamento con lo show di Mediaset Torna sabato 21 e domenica 22, alleore 16.30, su Canale 5, doppio appuntamento con “”. Nella puntata di sabato Per la prima volta a “” uno dei più grandi tennisti italiani di sempre: Adriano Panatta con la moglie Anna. Prima intervista televisiva per Jolanda, figlia di Ambra e Francesco Renga, l’intenso racconto dell’hair stylist Federico Lauri e la vita, tra gioie e grandi dolori, di Lory Del Santo. Infine, le emozioni per l’arrivo di una nuova bimba per la coppia formata da Beatrice Valli e Marco Fantini. Domenica ale tre donne di “Grande Fratello Vip”: Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi. In studio, un’icona del cinema italianoStefania Sandrelli e la vita e gli amori di Valeria Marini. ...