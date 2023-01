Ventesima giornata Eurolega 2022 2023 | prova di forza di Bologna | superato il Panathinaikos

TuttoReggina.com

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Olimpia Milano - Lione , sfida valida comedell' Eurolega 2022/2023 di basket . La formazione di coach Messina è chiamata a dare un segnale per capire se c'è il margine e soprattutto la volontà di provare fino all'ultimo una ...74 - 64 nel match tra Virtus Segafredo Bologna e Atene Panathinaikos , partita valida per ladi Eurolega 2022/23. Grande vittoria dunque per la Virtus alla Virtus Segafredo Arena, che permette a Bologna di vincere la nona partita nella competizione. RIVIVI IL LIVE SU ... Serie B, risultati e classifica dopo la ventesima giornata: il Genoa aggancia la Reggina La Virtus Bologna ottiene la nona vittoria stagionale battendo il Panathinaikos nella ventesima giornata Eurolega 2022/2023 ...