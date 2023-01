Venezia | l’isola di Poveglia è di nuovo in vendita E i cittadini riprovano a comprarla per farci un parco pubblico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Comprare un’isola? Asi può. Anzi, anche due. Dopo palazzi e altri beni pubblici passati in mani private, in laguna è la volta di Sant’Andrea – isola-forte della Serenissima e porta d’accesso alla città storica – e di, già florido insediamento di fronte a Malamocco. A darne notizia sono i recenti avvisi dell’Agenzia del demanio, alla ricerca di acquirenti o di privati concessionari di lungo periodo per le due isole lagunari. Per la verità non si tratta di novità assolute. Sono parecchie le isolene già cedute o concesse a privati, quasi sempre a fini ricettivi. Esempi? San Clemente – ex ospedale psichiatrico dove morì, fatta rinchiudere dal suo amato Benito Mussolini, Ida Dalser, madre di Benito Albino – e Sacca Sessola, ribattezzata ‘Isola delle rose’ dopo l’avvento di un mega resort di lusso. Tempi che ...