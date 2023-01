VENERDì APERTURA – Nadia Ghisalberti | “Auguri Bergamo | che sia la festa di tutti”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 20 gennaio 2023). Lei è la signora della Capitale della Cultura. Oltre che l’assessora, per la precisione che, da due anni a questa parte, ha seguito, passo passo, la genesi di un progetto tanto grandioso quanto impegnativo, quello diBrescia Capitale della Cultura, titolo che ha portato la sua città, quella diappunto, a vivere da protagonista tutto il 2023., al suo secondo mandato in giunta Gori, è infatti l’anima autorevolmente femminile di quanto verrà inaugurato nelle giornate di20 e sabato 21 gennaio. Lei, che, con la sua mitezza e con il suo charme, affascinante ma deciso, ha preso per mano la città e l’ha accompagnata in questa avventura incredibile. Un accreditamento, una designazione particolare, arrivata grazie all’unanimità del Parlamento, ...