Vecchie Glorie | parliamo di Francesco Modesto

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 20 gennaio 2023) La consueta rubrica targata 11contro11, “”, dedica il suo appuntamento odierno a un esterno di difesa affermatosi in provincia e che negli ultimi anni sta cercando fortuna nelle vesti di allenatore:. Calabrese di nascita, le maggiori soddisfazioni a livello professionale le vive proprio nella terra d’origine, con le maglie di Reggina e Crotone, alle quali si aggiungono diverse tappe in Serie A. Da pochi anni a questa parte, invece, cerca nuove e stimolanti sfide alla guida di squadre di categorie minori, dopo aver dovuto superare anche alcune difficoltà extra-campo, nelle aule di tribunale. La carriera di: da Cosenza ad Ascoli, passando per Palermonasce il 16 febbraio 1982 a Crotone. ...