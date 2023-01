Variante Kraken | primi 4 casi in Veneto ' Maggiore capacità di diffondersi' E in Gran Bretagna preoccupa Orthrus

Il Sole 24 ORE

La variante Kraken è arrivata in Veneto. La sottovariante XBB.1.5, ormai conosciuta con il nome del leggendario mostro marino, è stata trovata in quattro campioni repertati fra le province di Venezia. Non è noto se i campioni provengano da persone di ritorno dall'estero, né se queste siano residenti nel territorio regionale. Il risultato è stato ottenuto nell'ambito dell'attività di sorveglianza.