Variante Kraken | primi 4 casi in Veneto «Maggiore capacità di diffondersi» E in Gran Bretagna preoccupa Orthrus

Il Sole 24 ORE

Leggi ancheCovid, l'Oms raccomanda mascherine al chiuso: 'Entro 1 - 2 mesi dominante in Europa' I contagiati da Covid in Cina "sono 900 milioni e i numeri di nuovi casi cresceranno", ...In Veneto sono stati sequenziati due nuovi casi dellaCovid chiamata "" in provincia di Vicenza e di Verona. Precedentemente altri due casi erano stati segnalati a Venezia. Non è noto se i campioni provengano da persone residenti nella ... Covid, la variante Kraken arriva in Italia: prime segnalazioni in Veneto Nel rapporto settimanale diffuso dal ministero della Salute e Istituto superiore di sanità non ci sono motivi di allarme. Primi casi di variante Kraken in Veneto ...Non si placa l’allarme per le varianti del Covid. A distanza di due anni abbondanti, infatti, il virus è mutato e, nel corso del tempo, abbiamo imparato a conoscere e a fare i conti con le sue numeros ...