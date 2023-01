Variante Kraken | primi 4 casi in Veneto «Maggiore capacità di diffondersi» E in Gran Bretagna preoccupa Orthrus

Il Sole 24 ORE

, improbabile diventi dominante. Ma in Gb esplode laOrthrus Aggiunge la biologa Fusaro: 'Non sappiamo se, come negli Stati Uniti, questadiventerà dominante in Europa e se ...Laapprofondimento Covid, lasarà presto dominante in Europa Non è noto se i campioni provengano da persone di ritorno dall'estero, né se queste siano residenti nel ... Covid, la variante Kraken arriva in Italia: prime segnalazioni in Veneto Covid, la variante Kraken arriva in Italia. Il parere degli esperti sul pericolo della sua diffusione nel nostro paese ...Kraken, anche conosciuta come Xbb.1.5, è arrivata in Italia: dove si sta diffondendo e quanto è pericolosa la nuova variante