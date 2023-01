(Di venerdì 20 gennaio 2023) "Accostare in maniera irrispettosa ed errata Matteoal marchio, senza specificare che si fa riferimento al periodo in cui ilapparteneva alla famiglia Patti, cioè circa 25 ...

Agenzia ANSA

...del capomafia arisalgono a circa venti - trenta anni fa e che l'acquisto del marchio...finalità di portare con successo a termine un'impresa che riesce anche a dare prestigio al......questa assurda narrazione del boss utile per farci un film o un libro ma alieno in questo... Raccontiamo di Carmelo Patti , proprietario diconsiderato anch'egli favoreggiatore e ... Valtur, il nostro brand non va accostato a Messina Denaro - Sicilia Occorre specificare che le vicende che vedono associare il nome del capomafia a Valtur - allora di proprietà della famiglia Patti - risalgono a 25 - 30 anni fa ...Messina Denaro/ Valtur: “Vergognoso accostamento al marchio”“Accostare in maniera irrispettosa ed errata Matteo Messina Denaro al marchio Valtur, senza specificare che si fa riferimento al periodo in ...