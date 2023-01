Vallefoglia PU | Sindaco vieta di dar da mangiare ai piccioni Animalisti lo denunciano per maltrattamenti

Vivere Pesaro

Ilin 'guerra' contro piccioni e colombi; gli animalisti contrattaccano con un esposto per maltrattamento di animali. Il caso a, nel Pesarese, dove nei giorni scorsi ilPalmiro Ucchelli, ex segretario regionale Pd, ha emesso un'ordinanza per vietare alle persone di dare da mangiare ai piccioni per ...Teatro della vicenda è, nel Pesarese, dove nei giorni scorsi ilPalmiro Ucchelli, ex segretario regionale Pd, ha emesso un'ordinanza per vietare alle persone di dare da mangiare ... Vallefoglia dichiara guerra ai piccioni, gli animalisti dichiarano ... Il sindaco Palmiro Ucchelli, ex segretario regionale Pd, ha emesso un'ordinanza per vietare alle persone di dare da mangiare ai piccioni per fronteggiare problemi di igiene e cattivi odori ...A Vallefoglia è guerra – si fa per dire – tra il sindaco Palmiro Ucchielli ed i piccioni, i quali, però, hanno trovato un alleato a dargli man forte. A prendere le difese dei pennuti, infatti, è arriv ...