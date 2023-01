Gazzetta del Sud

Aspetteremo che vengano depositate le motivazioni che hanno portato alla condannaricorrere poi in appello", annuncia. "La sentenza ha scosso anche noi della parte civile - confessa Gianfranco ...Aspetteremo che vengano depositate le motivazioni che hanno portato alla condannaricorrere poi in appello", annuncia. "La sentenza ha scosso anche noi della parte civile - confessa Gianfranco ... Utrasuoni per curare i tumori, Alba Veronica Puddu condannata all'ergastolo La pm aveva chiesto per l'imputata 24 anni di carcere, ma la decisione della Corte di Assiste di Cagliari in primo grado è stata durissima: ergastolo con sei mesi di isolamento diurno. Il medico è sta ...Alba Veronica Puddu, dottoressa di Tertenia, in Ogliastra, è stata giudicata colpevole dalla Corte di Assise di Cagliari per la morte di tre pazienti oncologici: Fiorenzo Fiorini, Franco Garau e David ...