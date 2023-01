Uto Ughi stronca i Maneskin | ' Un insulto alla cultura e all' arte | urlano e basta'

(Di venerdì 20 gennaio 2023) A Utoproprio non piacciono . Secondo il grandissimo violinista, conosciuto in tutto il mondo, la band del momento è " une all'. Non ce l'ho particolarmente ...

I Maneskin proprio non piacciono a Uto Ughi. Secondo il grandissimo violinista, conosciuto in tutto il mondo, la band del momento è "un insulto alla cultura e all'arte. Non ce l'ho particolarmente con loro, urlano e basta". Lo ha detto il maestro Uto Ughi nel corso della presentazione questa mattina nella Sala delle Lupe del comune di Siena del programma di concerti, in totale 14, per celebrare il centenario delle attività concertistiche dell'Accademia Musicale Chigiana.