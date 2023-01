Uto Ughi stronca i Maneskin | “Sono un insulto all’arte e alla cultura”

la Repubblica

... i Maneskin hanno mai affermato di voler salvare il rock & roll L'affondo made in Usa arriva mentre anche in Italia i Maneskin si 'guadagnano' alcuni detrattori, non ultimo il violinista, ...Il commento disui Maneskin. Non solo The Atlantic , in ogni caso, ha avanzato delle critiche nei confronti dei Maneskin . Anche il massimo esponente della scuola violinistica italiana... Uto Ughi: "I Maneskin sono un insulto alla cultura e all'arte" L'attesissimo album è arrivato proprio insieme alle più dure recensioni di sempre. Il maestro Uto Ughi ha definito la band «un insulto alla cultura e all'arte», mentre la rivista The Atlantic - attrib ...Il celebre violinista italiano Uto Ughi è tornato alla ribalta della cronaca non solo per la sue performance musicali ma anche per una recente dichiarazione durissima: " I Maneskin sono un insulto all ...