Usa e la fuga di notizie sull’aborto | Trump | “In galera i giornalisti”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) – Di fronte all’impossibilità dichiarata da parte della Corte Suprema di identificare il responsabile delladisulla decisione di abolire il diritto costituzionale all’aborto, Donaldpropone di mandare in prigione iche hanno pubblicato il clamoroso scoop. “Non lo scopriranno mai ed è importante che lo scoprano – ha scritto l’ex presidente su Truth Social riferendosi al responsabile delladi– Così bisogna andare daie chiedere loro chi è stato. Se non rispondono, mettiamoli infino a quando non daranno una risposta. Ed alla lista possiamo aggiungere direttore ed editore”. La scorsa primavera i duedel sito Politico, Josh Gerstein e Alexander ...

Econopoly

Per i talenti indall'Italia Chicago è una città sulla quale puntare. La metropoli sul lago ... Le aziendeli accolgono a braccia aperte perché i professionisti che arrivano nel Paese hanno ...Seguirebbe il panico e, per le obbligazioni denominate in dollari, rendimenti negativi per il ... In questo scenario, gli asset privati subiscono unadi liquidità, gli investimenti liability - ... Blog | Talenti in fuga negli USA, è un'emorragia. Ecco come fermarla Il sistema Italia lascia poco spazio a talenti e giovani professionisti che negli Usa trovano lavoro e sono pagati come meritano ...Dalle antiche origini al successo crescente che lo portò nelle cantine più prestigiose del pianeta, da quella del presidente Usa Thomas Jefferson a quella della Regina Vittoria, la storia di questo vi ...