Usa | ' causa futile' contro Hillary Clinton | Trump paghi 1 mln

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Un giudice federale ha ordinato a Donalde a uno dei suoi avvocati di pagare quasi un milione di dollari di penalita' per aver intentato una "" (qualcosa di paragonabile alla '...

Osservando i dati dello scorso mese, notiamo che le pressioni sui prezzi si stanno allentando, con il tasso di inflazione globale che e' sceso nel corso del mese principalmente adel calo dei ...Laera già stata archiviata in settembre e due mesi dopo Trump era già stato condannato a pagare decine di migliaia di dollari ad un'altra controparte. Successivamente un altro gruppo di ... USA: la cannabis è seconda causa di incidenti dopo l'alcool — L'Indro La FDA americana ha approvato un farmaco che sembra rallentare la comparsa dei sintomi di Alzheimer nelle prime fasi della malattia. Presto anche in Europa.Un giudice federale ha ordinato a Donald Trump e a uno dei suoi avvocati di pagare quasi un milione di dollari di penalita' per aver intentato una "causa futile" (qualcosa di paragonabile alla 'calunn ...