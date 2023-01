Uomini e donne | Riccardo pensa ancora a Ida e le manda un messaggio forte e chiaro!

Witty TV

In presenza di Sarah Altobello , l'ex tronista diha deciso di aprirsi e rivelare di non riuscire a fidarsi della bella influencer venezuelana: Leggi anche Davide Donadei smascherato ..." Io credo " spiega Orazio Stella , senior partner di Loriga&Associati, società di ricerca e selezione " che non esistano lavori da/pere lavori da/per. Certo, non possiamo negare che in ... Giovedì 19 gennaio - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Claudia Dionigi fa spaventare tutti i fan, con l'annuncio fatto su Instagram della sua corsa al pronto soccorso ...Isabella Ricci, ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, vive a Dubai con Fabio Mantovani, in una casa lussuosa e accogliente, dotata di un panorama ...