Uomini e Donne | Queen Mary esplode contro il Cavaliere | volano accuse forti | “Hai un ego smisurato”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Cosa accadrà aoggi, venerdì 20 gennaio? La settimana sta volgendo al termine in studio, tra litigi, dibattiti e pettegolezzi. Le anticipazioni e la quantità di supposizioni, che chi ha assistito alle registrazioni ha diffuso, stanno certamente contribuendo a tenere alta la tensione e la suspense da casa.: dove siamo rimasti? In studio, l’umore non è dei migliori, tanto che – nella puntata di ieri 19 gennaio – ha perso la pazienza perfino la padrona di casa, Maria De Filippi, attaccando Armando Incarnato, senza troppa clemenza. La presentatrice ha, infatti, messo a tacere ilnapoletano, accusandolo di avere un egoe di agire guidato dalla convinzione di essere diventato una sorta di celebrità televisiva, grazie all’ormai ...