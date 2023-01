Uomini e Donne | meglio prima o adesso? | Le pillole de La Velenosa

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 20 gennaio 2023) In questi giorni mi sono imbattuta in un’intervista del Corriere della Sera a Costantino Vitagliano. Lui è stato il primo vero tronista die ha avuto all’epoca un successo stratosferico. Nell’articolo infatti racconta dei tanti guadagni ottenuti grazie alla popolarità che gli ha dato il programma di Maria De Filippi. Si è comprato più di una casa e si è tolto ogni sfizio. Ha fatto un film, ha scritto un libro, era ospite fisso a Buona Domenica da Costanzo, ha lavorato a Stranamore per non parlare delle numerose serate nelle discoteche. Lui dal programma uscì con Alessandro Pierelli e molte persone hanno sognato seguendo il loro amore, il tronista però ha spiegato che: “Era tutto vero, in quei 40 minuti di tv. Poi, avevo altre vite, mi beccavano con le ragazze Jacuzzi e ad Ale in diretta, io dicevo che era un set…”. Tutto finto quindi. ...